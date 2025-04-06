«Спасибо древнему леднику». Метрополитен назвал четыре станции минской подземки, которые стоят на торфяных местах

Минский метрополитен сказал, какие четыре станции подземки в столице Беларуси стоят на торфяных местах.
Так, в телеграм-канале Минского метрополитена обратили внимание, что прокладка тоннелей часто ведется с учетом природных условий, с которыми сталкиваются проходчики. Один из таких произошел при возведении ряда станции второй линии.
«На участке от “Пушкинской” до “Каменной Горки” они (метростроители. — Ред.) попали на торфяные места, на которых вообще нельзя осуществлять какие-либо постройки», — говорят в указанном источнике.
Таким образом можно понять, что речь идет о станциях «Пушкинская», «Спортивная», «Кунцевщина», «Каменная горка».
Еще метрополитен рассказал, как справились с проблемой:
«Торф или полностью выбирали, или “сажали” конструкцию на буронабивные сваи. Бывало, что грунтовые слои менялись каждые 10 метров».
Назвал Минский метрополитен и причину образования тех самых торфяных мест:
«Спасибо древнему леднику, который перемолол геологические породы».
Тем временем милиция Минска сказала о новой схеме мошенничества с «кружочками» в мессенджерах.