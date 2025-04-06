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Следующая неделя в Башкирии начнется с очень теплой погоды

В Башкирии потеплеет до +19 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 7 апреля, в Башкирии ожидается очень теплая погода. Об этом рассказали синоптики республики.

В грядущий понедельник жителям республики следует ожидать облачную погоду. Прогнозируются небольшие дожди, в некоторых городах и районах — умеренные. Ветер будет юго-западный до трех-восьми метров в секунду.

Температура воздуха этой ночью составит +2, +7°, днем потеплеет до +10, +15°, на юге республики — до +19°.

Как сообщает МЧС Башкирии, на некоторых участках дорог образуется туман, из-за которого видимость составит 500−1000 метров.

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