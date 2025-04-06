В ряде домов Уфы отключат свет и воду.

7 апреля запланированы следующие отключения коммунальных ресурсов. Как сообщает телеграм-канал управления жилищного хозяйства, в связи с технической необходимостью предстоят отключения:
В Дёмском районе по адресам:
— ул. Грозненская, д. 67/1, д. 67/2, д. 67/3, д. 67/4, д. 67/5 — с 10.00 до 16.00 отключение горячей воды.
В Калининском районе по адресам:
— ул. Шумавцова, д. 23 — с 09.30 до 15.25 понижение параметров центрального отопления.
— ул. Карима Хакимова, д. 4, д. 6, д. 8; ул. Орджоникидзе, д. 12, д. 14, д. 16; ул. Интернациональная, д. 151, д. 153, д. 179, д. 179/1, д. 179/2, д. 179/3, д. 181/1, д. 181/2, д. 181/3, д. 185, д. 185/1, д. 187/1, д. 187/2, д. 187/3, д. 189, д. 191, д. 193, д. 193/1, д. 193/2; ул. Вологодская, д. 20/1, д. 22/2; ул. Б. Хмельницкого, д. 2, д. 6, д. 10 — с 10.00 до 15.55 понижение параметров центрального отопления.
В Октябрьском районе по адресам:
— ул. Шафиева, д. 48, д. 50, д. 52, д. 54; ул. Ростовская, д. 26; ул. Рязанская, д. 7, д. 9, д. 11; Лесной проезд, д. 12, д. 14, д. 14/1, д. 16/1; ул. 50 лет СССР, д. 40, д. 42/1, д. 44, д. 46/1 — с 10.00 до 14.00 отключение горячей воды.
В Орджоникидзевском районе по адресам:
— ул. Комарова, д. 12, д. 14, д. 18, д. 18/1 — с 12.00 до 17.00 отключение электроэнергии.