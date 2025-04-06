Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мошенники пытаются украсть деньги россиян при помощи новой схемы с фейковой заменой кодов номеров у городских телефонов, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.
«Новая уловка телефонных аферистов — якобы замена кодов номеров домашних телефонов», — говорится в публикации.
Прокуратура сообщила о случае, когда мошенники, предлагавшие заменить код городского телефона, смогли узнать у потерпевшего его паспортные данные и уговорить произнести вслух фразу «Не возражаю против замены номера».
На следующий день, выдавая себя за сотрудников службы безопасности банка и ФСБ, злоумышленники смогли убедить 82-летнего пенсионера отдать курьеру снятые со счета наличные взамен на сфабрикованные банковские документы, а потом прекратили с ним все контакты.
«Мужчина понял, что больше миллиона рублей он отдал аферистам», — говорится в материале.
В прокуратуре посоветовали сразу же прекращать телефонный разговор, если неизвестный собеседник предлагает назвать поступивший в сообщении код, личные данные или отдать свои деньги курьеру или перевести их на безопасный счет.
Президент России Владимир Путин 2 апреля поручил до 15 июля представить предложения по созданию единого механизма координации госорганов и организаций для борьбы с мошенниками.