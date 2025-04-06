Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества

На следующий день, выдавая себя за сотрудников службы безопасности банка и ФСБ, злоумышленники смогли убедить 82-летнего пенсионера отдать курьеру снятые со счета наличные взамен на сфабрикованные банковские документы, а потом прекратили с ним все контакты.