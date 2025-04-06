Заместитель генерального директора по геологии Научно-производственного центра по геологии Национальной академии наук Беларуси Василий Колб рассказал БелТА, что ученые изучат три района Гродненской и Гомельской областей Беларуси для добычи редкоземельных металлов.
В частности, Колб назвал перспективные площади, которые планируется в скором времени доизучить.
— Такими территориями являются Гродненский и Щучинский районы Гродненской области, Житковичский район Гомельской области, — отметил замгендиректора НПЦ по геологии, добавив, что говорить о добыче редкоземельных элементов и металлов в Беларуси все-таки еще рано. — Вместе с тем есть определенные наработки, связанные с их выявлением.
В целом, по словам Василия Колба, для работ по добыче тех или иных видов полезных ископаемых нужно провести серьезную подготовку и разведку месторождения.
Кстати, метрополитен назвал четыре станции минской подземки, которые стоят на торфяных местах.
Тем временем милиция Минска сказала о новой схеме мошенничества с «кружочками» в мессенджерах.