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Ученые изучат три района Гродненской и Гомельской областей Беларуси для добычи редкоземельных металлов

Ученые проверят сразу три района Беларуси для добычи редкоземельных металлов.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель генерального директора по геологии Научно-производственного центра по геологии Национальной академии наук Беларуси Василий Колб рассказал БелТА, что ученые изучат три района Гродненской и Гомельской областей Беларуси для добычи редкоземельных металлов.

В частности, Колб назвал перспективные площади, которые планируется в скором времени доизучить.

— Такими территориями являются Гродненский и Щучинский районы Гродненской области, Житковичский район Гомельской области, — отметил замгендиректора НПЦ по геологии, добавив, что говорить о добыче редкоземельных элементов и металлов в Беларуси все-таки еще рано. — Вместе с тем есть определенные наработки, связанные с их выявлением.

В целом, по словам Василия Колба, для работ по добыче тех или иных видов полезных ископаемых нужно провести серьезную подготовку и разведку месторождения.

Кстати, метрополитен назвал четыре станции минской подземки, которые стоят на торфяных местах.

Тем временем милиция Минска сказала о новой схеме мошенничества с «кружочками» в мессенджерах.