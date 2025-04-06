Ученые изучат три района Гродненской и Гомельской областей Беларуси для добычи редкоземельных металлов

— Такими территориями являются Гродненский и Щучинский районы Гродненской области, Житковичский район Гомельской области, — отметил замгендиректора НПЦ по геологии, добавив, что говорить о добыче редкоземельных элементов и металлов в Беларуси все-таки еще рано. — Вместе с тем есть определенные наработки, связанные с их выявлением.