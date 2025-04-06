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Стоимость картофеля в Ростовской области выросла почти до 90 рублей

Стало известно, где в Ростовской области продают самый дешевый и самый дорогой картофель.

Источник: Комсомольская правда

Цена самого дорогого картофеля в Ростовской области достигла почти 90 рублей, это примерно 7,5 рубля выше, чем в среднем по региону. Обновленные данные за 31 марта 2025 года публикует Ростовстат.

Оказалось, что средняя цена за 1 кг картофеля в регионе составила 81,50 рубля. Ниже этой суммы продажу вели в городе Миллерово (76,72 рубля), Волгодонске (78,14 рубля) и Ростове-на-Дону (78,62 рубля).

Дороже среднего картофель в конце марта был в Шахтах (81,67 рубля), Сальске (83,24 рубля) и в Таганроге (89,09 рубля).

Ранее также обновились цены на сливочное масло. Специалисты выяснили, насколько подорожал продукт за неделю с 24 по 31 марта.