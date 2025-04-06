Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане

Ночью на севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь. Ночью по области ожидается гроза, в первой половине дня на севере области гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15−20, днем порывы 23−28 м/с.