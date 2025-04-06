Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, юге, в горных районах области 15−20, временами порывы 23−28 м/с.
Ночью на севере, востоке Атырауской области ожидается временами сильный дождь. На севере, востоке области гроза.
В горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На западе, юге, востоке, в горных районах области гроза, днем град. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с, порывы 23−28 м/с.
На западе, севере Мангистауской области ожидается туман.
Ночью на севере Кызылординской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на западный ночью в центре области 15−20 м/с, днем 15−20, в центре области 25 м/с.
В Западно-Казахстанской области на севере, востоке ночью ожидается сильный дождь. На севере, востоке области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с.
Ночью на севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь. Ночью по области ожидается гроза, в первой половине дня на севере области гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15−20, днем порывы 23−28 м/с.
В Северо-Казахстанской области ночью и утром на востоке ожидается туман. Ветер южный днем на юге области порывы 15−20 м/с.
Днем на западе, в центре Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный днем на западе, востоке области порывы 15−20 м/с.
Ночью на западе, юге Актюбинской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный на юге области порывы 15−20 м/с.
Днем на севере, востоке области Улытау ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем 15−20 м/с.
Утром и днем на юге, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер южный, юго-восточный утром и днем на юге, востоке области 15−20 м/с.
Ночью и утром на востоке, юге области Абай ожидается туман.
Ночью и утром на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
В горных районах области Жетысу ночью ожидается туман. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15−20, в районе Алакольских озер временами 25 м/с.
Днем на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с.
Ночью и утром на западе, севере, юге Павлодарской области ожидается туман.