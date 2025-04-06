Геологи бурят первую скважину на Оршанской впадине в Витебской области для поиска нефти

Заместитель генерального директора по геологии Научно-производственного центра по геологии Национальной академии наук Беларуси Василий Колб рассказал БелТА, что специалисты бурят первую скважину на Оршанской впадине в Витебской области для поиска нефти.
Колб отметил, что скважина станет параметрической.
— Данная скважина нацелена на уточнение геологического строения слабоизученной с геологической точки зрения территории. В случае получения положительных результатов работы по ее более детальному изучению будут продолжены и в новой пятилетке.
Также Василий Колб напомнил, что основная территория добычи углеводородов, а также поиска и потенциального прироста запасов нефти в промышленном масштабе остается территория Припятского прогиба. Речь идет о территории как Гомельской области, так и юга Могилевщины.
Еще ученые изучат три района Гродненской и Гомельской областей Беларуси для добычи редкоземельных металлов.
Кстати, метрополитен назвал четыре станции минской подземки, которые стоят на торфяных местах.
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