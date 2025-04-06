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Геологи бурят первую скважину на Оршанской впадине в Витебской области для поиска нефти

Геологи бурят первую скважину на Оршанской впадине Беларуси для поиска нефти.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель генерального директора по геологии Научно-производственного центра по геологии Национальной академии наук Беларуси Василий Колб рассказал БелТА, что специалисты бурят первую скважину на Оршанской впадине в Витебской области для поиска нефти.

Колб отметил, что скважина станет параметрической.

— Данная скважина нацелена на уточнение геологического строения слабоизученной с геологической точки зрения территории. В случае получения положительных результатов работы по ее более детальному изучению будут продолжены и в новой пятилетке.

Также Василий Колб напомнил, что основная территория добычи углеводородов, а также поиска и потенциального прироста запасов нефти в промышленном масштабе остается территория Припятского прогиба. Речь идет о территории как Гомельской области, так и юга Могилевщины.

Еще ученые изучат три района Гродненской и Гомельской областей Беларуси для добычи редкоземельных металлов.

Кстати, метрополитен назвал четыре станции минской подземки, которые стоят на торфяных местах.

Тем временем милиция Минска сказала о новой схеме мошенничества с «кружочками» в мессенджерах.