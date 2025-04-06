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Белорусский гонщик Сергей Вязович рассказал, как питается команда «МАЗ-СПОРТавто» во время гонки

Белорусский гонщик сказал, как питается команда «МАЗ-СПОРТавто» во время гонки.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский гонщик Сергей Вязович рассказал в эфире телеканала СТВ, как питается команда «МАЗ-СПОРТавто» во время гонки.

Оказалось, что ответ простой и вместе с тем ошеломляющий: «Никак». В частности, Сергей Вязович отметил:

— Питание во время гонки — это большая проблема, потому что экипаж находится в кабине автомобиля очень большой промежуток времени. Чтобы не иметь проблем в пути, мы стараемся утром питаться минимально, и дальше экипаж только пьет.

На это влияет и укачивание, с которым сталкивается даже опытный гонщик на грузовых авто Вязович, и адреналин:

— Про еду не думаешь вплоть до самого финиша. Иногда даже после финиша не можешь какое-то время принимать пищу, просто организм не воспринимает, находится в стадии стресса.

Тем временем геологи бурят первую скважину на Оршанской впадине в Витебской области для поиска нефти. Еще ученые изучат три района Гродненской и Гомельской областей Беларуси для добычи редкоземельных металлов.

Кстати, метрополитен назвал четыре станции минской подземки, которые стоят на торфяных местах.

Тем временем милиция Минска сказала о новой схеме мошенничества с «кружочками» в мессенджерах.