Белорусские эпидемиологи сказали, сколько можно хранить пасхальные яйца, как их выбирать и чем красить

А вот несколько запретов от специалистов. Среди них — не есть сырые яйца и блюда с ними без термической обработки. Касается это, например, домашних белковых кремов, особенно, когда мы говорим о детях. Кстати, варить яйца эпидемиологи и гигиенисты советуют не менее 10 минут с момента закипания воды.