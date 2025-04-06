Белорусские эпидемиологи сказали, сколько можно хранить пасхальные яйца, как их выбирать и чем красить

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья накануне Пасхи сказал белорусам, сколько можно хранить пасхальные яйца, как их правильно выбирать и чем красить.
Что касается приобретения яиц, то прежде всего обращаем внимание на внешний вид скорлупы. Она должна оказаться чистой, крепкой, целой и без пятен. Само собой, надо проверить срок годности продукта.
Красить яйца на Пасху в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья советуют пищевыми или природными красителями. В частности, называются луковая шелуха, краснокочанная капуста, свёкла, кофе, листья шпината и крапивы.
А вот несколько запретов от специалистов. Среди них — не есть сырые яйца и блюда с ними без термической обработки. Касается это, например, домашних белковых кремов, особенно, когда мы говорим о детях. Кстати, варить яйца эпидемиологи и гигиенисты советуют не менее 10 минут с момента закипания воды.
— Вареные яйца храните в условиях холодильника не более суток, — добавили в РЦГЭиОЗ.
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