Первый гол в футбольном матче «Ростов» — «Спартак» забили гости

Напомним, сейчас ростовская команда после 22 игр имеет 33 очка и занимает седьмое место. В статистике девять побед, семь поражений, еще шесть матчей завершились вничью. Красно-белые находятся на третьей строке футбольного рейтинга. У них 44 очка: 13 побед, три поражения и три ничьи.