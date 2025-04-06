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Первый гол в футбольном матче «Ростов» — «Спартак» забили гости

В матче ФК «Ростов» — «Спартак» первый гол оформил Наиль Умяров.

Источник: Комсомольская правда

Первый гол в футбольном мачте «Ростов» — «Спартак» забили гости. На 65-й минуте отличился Наиль Умяров. Игра продолжается.

Футболисты встретились на поле стадиона «Ростов Арена» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги (МИР РПЛ). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени.

Напомним, сейчас ростовская команда после 22 игр имеет 33 очка и занимает седьмое место. В статистике девять побед, семь поражений, еще шесть матчей завершились вничью. Красно-белые находятся на третьей строке футбольного рейтинга. У них 44 очка: 13 побед, три поражения и три ничьи.