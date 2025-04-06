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Автобус загорелся ночью 5 апреля в минском Уручье

Автобус загорелся ночью 5 апреля в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Автобус загорелся ночью 5 апреля в минском Уручье, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на видео из социальных сетей.

В ролике видно, как пассажиры покидают салон транспортного средства, в котором начался пожар. Виден и водитель, который, взяв огнетушитель, стал тушить возгорание.

Как уточнили агентству в «Минсктрансе», все случилось в следовавшем к Военной академии автобусе 99-го маршрута около 23:00 в субботу, 5 апреля. На остановке «Острошицкая» произошло возгорание в печи салона.

«Водитель оперативно принял меры — остановил транспорт, выпустил пассажиров и самостоятельно ликвидировал возгорание. К счастью, никто не пострадал», — рассказали на предприятии, добавив, что причина возникновения огня устанавливается.

Тем временем геологи бурят первую скважину на Оршанской впадине в Витебской области для поиска нефти. Еще ученые изучат три района Гродненской и Гомельской областей Беларуси для добычи редкоземельных металлов.

А метрополитен назвал четыре станции минской подземки, которые стоят на торфяных местах.