Белорусские эпидемиологи сказали, как выбрать кулич в магазине

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья накануне Пасхи сказал белорусам, как выбрать кулич в магазине к праздничному столу.
Первое, на что советуют обратить внимание специалисты, — состав.
«В качественном продукте будут яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель», — говорят в РЦГЭиОЗ.
Отмечается, что цвет качественного кулича снаружи будет равномерным и коричневым, а верхушка — сухой. Но кулич может оказаться подпорченным, если та самая верхушка будет подмокшей.
«Во влажной среде при наличии большого количества сахара быстрее размножаются микроорганизмы и протекают окислительные процессы», — уточнили гигиенисты и эпидемиологи.
Также белорусские эпидемиологи сказали, сколько можно хранить пасхальные яйца, как их выбирать и чем красить.
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