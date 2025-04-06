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Белорусские эпидемиологи сказали, как выбрать кулич в магазине

Белорусские эпидемиологи назвали правила выбора кулича в магазине.

Источник: Комсомольская правда

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья накануне Пасхи сказал белорусам, как выбрать кулич в магазине к праздничному столу.

Первое, на что советуют обратить внимание специалисты, — состав.

«В качественном продукте будут яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель», — говорят в РЦГЭиОЗ.

Отмечается, что цвет качественного кулича снаружи будет равномерным и коричневым, а верхушка — сухой. Но кулич может оказаться подпорченным, если та самая верхушка будет подмокшей.

«Во влажной среде при наличии большого количества сахара быстрее размножаются микроорганизмы и протекают окислительные процессы», — уточнили гигиенисты и эпидемиологи.

Также белорусские эпидемиологи сказали, сколько можно хранить пасхальные яйца, как их выбирать и чем красить.

Ранее мы писали, что белорусский гонщик Сергей Вязович рассказал, как питается команда «МАЗ-СПОРТавто» во время гонки.