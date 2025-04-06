Пермский край принял 50 беженцев из Сирии

ПЕРМЬ, 6 апр — РИА Новости. Пятьдесят беженцев из Сирии прибыли в Пермский край, для них подготовлен пункт временного размещения с питанием и медикаментами, вскоре приехавшим помогут с трудоустройством, сообщает реготделение партии «Единая Россия».
«В Пермский край прибыли 50 эвакуированных граждан из Сирийской Арабской Республики», — указано в Telegram-канале регионального отделения партии «Единая Россия».
Беженцев на железнодорожном вокзале в Перми встретили представители «Молодой Гвардии» и активисты партии «Единая Россия», они помогли гостям с разгрузкой вещей. Для эвакуированных подготовлен пункт временного размещения с питанием и медикаментами. Вскоре прибывшим окажут содействие в трудоустройстве и устройстве детей в школы и детсады.