Пермский край принял 50 беженцев из Сирии

Беженцев на железнодорожном вокзале в Перми встретили представители «Молодой Гвардии» и активисты партии «Единая Россия», они помогли гостям с разгрузкой вещей. Для эвакуированных подготовлен пункт временного размещения с питанием и медикаментами. Вскоре прибывшим окажут содействие в трудоустройстве и устройстве детей в школы и детсады.