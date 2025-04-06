Пассажиру авиарейса Брест — Санкт-Петербург подарили визит в Эрмитаж

Государственный Эрмитаж предоставил возможность бесплатного посещения Главного музейного комплекса пассажиру первого авиарейса Брест — Санкт-Петербург, что стало символом развития и укрепления культурных связей между Россией и Беларусью.
2 апреля 2025 года, в День единения народов России и Беларуси, было установлено авиационное сообщение между городами Брест и Санкт-Петербург. Пассажир первого исторического рейса между этими городами посетила Эрмитаж, ознакомилась с экспозициями и выставками музея.
Ранее «МК в Питере» писал, что петербуржцы снова могут летать в Минск. Авиакомпания «Победа» в весенне-летний сезон ввела дополнительные рейсы из Санкт-Петербурга, первый полет прошел с полной загрузкой, после чего рейсы стали ежедневными.