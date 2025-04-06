Пассажиру авиарейса Брест — Санкт-Петербург подарили визит в Эрмитаж

2 апреля 2025 года, в День единения народов России и Беларуси, было установлено авиационное сообщение между городами Брест и Санкт-Петербург. Пассажир первого исторического рейса между этими городами посетила Эрмитаж, ознакомилась с экспозициями и выставками музея.