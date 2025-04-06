Футболисты ФК «Ростов» уступили ФК «Спартак» в матче РПЛ

Сегодня, 6 апреля, футболисты ФК «Ростов» на домашнем поле сразились с ФК «Спартак». Встреча в рамках 23-го тура Российской Премьер-лиги (МИР РПЛ) завершилась со счетом 0:3 (0:0).
Первая половина матча прошла довольно активно, но голов не было. При этом несколько раз игрокам требовалась помощь медиков. В частности, в составе ФК «Ростов» травму получил Мохаммад Мохеби, вместо него на поле на 29-й минуте вышел Егор Голенков.
На 45-й минуте на полузащитнике красно белых нарушил правила Алексей Сутормин (ФК «Ростов»). Игрок сначала получил желтую карточку, но после просмотра VAR судья изменил свое решение и назначил красную. Кроме того, в добавочное время желтую карточку получил Николай Комличенко (ФК «Ростов»).
Второй тайм начался с замен. В составе донской команды вместо Ивана Комарова в игру вступил Умар Сако, а у гостей вместо Маркиньоса на поле вышел Пабло Солари. Далее последовали угловые.
На 62-й минуте по желтой карточке получили Виктор Мелехин (ФК «Ростов») и Манфред Угальде (ФК «Спартак»). На 65-й минуте в ворота ростовчан забил Наиль Умяров, после этого, на 68-й минуте последовал второй гол от Кристофера Мартинса. На 88-й минуте третий гол в составе гостей оформил Эсекьель Барко (0:3). В итоге ФК «Спартак» одержал победу со счетом 0:3 (0:0).