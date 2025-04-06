Футболисты ФК «Ростов» уступили ФК «Спартак» в матче РПЛ

На 62-й минуте по желтой карточке получили Виктор Мелехин (ФК «Ростов») и Манфред Угальде (ФК «Спартак»). На 65-й минуте в ворота ростовчан забил Наиль Умяров, после этого, на 68-й минуте последовал второй гол от Кристофера Мартинса. На 88-й минуте третий гол в составе гостей оформил Эсекьель Барко (0:3). В итоге ФК «Спартак» одержал победу со счетом 0:3 (0:0).