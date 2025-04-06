СК России возбудил дело после сообщений об удержании рабов на ферме в Якутии

«Это произошло два дня назад. Раздался стук в дверь. Я открыла, стоял парень. Он был напуган, был в грязной одежде. Сказал, что родом из Бердигестяха, зовут Нюргун Ф., ему 21 год. Он постучал к нам в дверь, потому что у нас в доме горел свет. Я его впустила, дала чистую одежду мужа: джинсы, фуфайку», — вспоминает Акулина.