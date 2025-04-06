Насколько безопасны ранние овощи в Крыму

«В рамках фитосанитарного мониторинга в теплицах отбирали и томаты, и огурцы ранние. Сейчас по выявлениям пока все чисто. Остаточное количество пестицидов и агрохимикатов соответствует определенным нормам, не надо беспокоиться. Но мы руку на пульсе в этом вопросе держим», — сказал Арзиев.