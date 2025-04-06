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Насколько безопасны ранние овощи в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. В ходе проверки плодовоовощной продукции в теплицах, магазинах, торговых сетях и на рынках в Крыму нарушений не выявлено. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.

Источник: РИА "Новости"

По словам Арзиева, Россельхознадзор проводит регулярные проверки плодовоовощной продукции для контроля за допустимым количеством в ней пестицидов и агрохимикатов.

«В прошлом году у нас были выявления в части превышения остаточного количества пестицидов и нитратов в бахчевых культурах, арбузах и дынях, и плодовоовощной — это огурцы, томаты и другие культуры», — рассказал Арзиев.

В этом году количество проб для изучения ситуации было увеличено, но нарушений пока не выявили, добавил он.

«В рамках фитосанитарного мониторинга в теплицах отбирали и томаты, и огурцы ранние. Сейчас по выявлениям пока все чисто. Остаточное количество пестицидов и агрохимикатов соответствует определенным нормам, не надо беспокоиться. Но мы руку на пульсе в этом вопросе держим», — сказал Арзиев.

Он подчеркнул, что в случае выявления нарушений крымчане и гости полуострова будут сразу же проинформированы — сведения опубликуют в официальных источниках ведомства.

Арзиев призвал покупателей овощей и фруктов не приобретать товары в местах стихийной торговли и подчеркнул, что такая продукция считается небезопасной, потому что она не исследуется.

Ранее руководитель управления рассказал, что по итогам проверки тепличных хозяйств в Крыму и Севастополе было установлено шесть карантинных фитосанитарных зон в связи с обнаружением опасного насекомого-вредителя — западного цветочного трипса.