Подземный пешеходный переход в Ростове подтопила грунтовая вода

Подземный пешеходный переход в Ростове-на-Дону подтопила грунтовая, а не водопроводная вода. Порыва на коммуникациях не было, сообщили 6 апреля в пресс-службе АО «Ростовводоканал».
— Специалисты «Ростовводоканала» выезжали после заявки о порыве. Однако в ходе обследования сетей было установлено, что никаких утечек на трубопроводах нет. Воду взяли на анализ, она оказалась грунтовой, — пояснили в пресс-службе компании.
Напомним, 5 апреля подземный переход на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Нахичеванского оказался подтоплен. На следующий день городские власти сообщили, что воду из туннельной части откачали.