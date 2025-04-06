Подземный пешеходный переход в Ростове подтопила грунтовая вода

— Специалисты «Ростовводоканала» выезжали после заявки о порыве. Однако в ходе обследования сетей было установлено, что никаких утечек на трубопроводах нет. Воду взяли на анализ, она оказалась грунтовой, — пояснили в пресс-службе компании.