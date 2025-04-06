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Подземный пешеходный переход в Ростове подтопила грунтовая вода

Подземный переход в Ростове подтопила грунтовая вода, порыва коммуникаций не было.

Источник: Комсомольская правда

Подземный пешеходный переход в Ростове-на-Дону подтопила грунтовая, а не водопроводная вода. Порыва на коммуникациях не было, сообщили 6 апреля в пресс-службе АО «Ростовводоканал».

— Специалисты «Ростовводоканала» выезжали после заявки о порыве. Однако в ходе обследования сетей было установлено, что никаких утечек на трубопроводах нет. Воду взяли на анализ, она оказалась грунтовой, — пояснили в пресс-службе компании.

Напомним, 5 апреля подземный переход на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Нахичеванского оказался подтоплен. На следующий день городские власти сообщили, что воду из туннельной части откачали.