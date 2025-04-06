Захарова поздравила Симоньян с днем рождения

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале поздравила с днем рождения главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян.
«Летят и летят поздравления Маргарите со всего света с днем рождения. Миллионы знают ее, следят за ее деятельностью, сопереживают как родной! Присоединяюсь. Божьей благодати и помощи во всех делах!» — написала Захарова.
Ранее медиаменеджера поздравили также председатель СК Александр Бастрыкин, министр иностранных дел Сергей Лавров и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Как отметил глава внешнеполитического ведомства, присущие Симоньян эрудиция, профессионализм, неравнодушный подход к делу снискали уважение многомилионной аудитории в нашей стране и за ее пределами.