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Захарова поздравила Симоньян с днем рождения

Захарова поздравила главного редактора RT Симоньян с днем рождения.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале поздравила с днем рождения главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян.

«Летят и летят поздравления Маргарите со всего света с днем рождения. Миллионы знают ее, следят за ее деятельностью, сопереживают как родной! Присоединяюсь. Божьей благодати и помощи во всех делах!» — написала Захарова.

Ранее медиаменеджера поздравили также председатель СК Александр Бастрыкин, министр иностранных дел Сергей Лавров и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, присущие Симоньян эрудиция, профессионализм, неравнодушный подход к делу снискали уважение многомилионной аудитории в нашей стране и за ее пределами.