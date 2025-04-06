Московские аэропорты работают в штатном режиме в условиях сильного снегопада

«Работаем в штатном режиме», — ответили на соответствующий вопрос представители аэропортов. Стоит отметить, что задержки до двух часов являются обычными для аэропортов. Так, Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержку на менее чем два часа. При этом аэропорты Москвы являются всепогодными, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным. Задержки одновременно во всех аэропортах до 40 рейсов, как правило, являются традиционными и носят технический характер, обусловленный различными причинами, не связанными с погодой.