Московские аэропорты работают в штатном режиме в условиях сильного снегопада

«Работаем в штатном режиме», — ответили на соответствующий вопрос представители аэропортов. Стоит отметить, что задержки до двух часов являются обычными для аэропортов. Так, Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержку на менее чем два часа. При этом аэропорты Москвы являются всепогодными, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным. Задержки одновременно во всех аэропортах до 40 рейсов, как правило, являются традиционными и носят технический характер, обусловленный различными причинами, не связанными с погодой.
Сильный снегопад обрушился на Москву и Подмосковье еще накануне поздно вечером. Синоптики Гидрометцентра РФ объявили в регионе оранжевый уровень погодной опасности — предпоследний в колористической шкале погодных предупреждений. Он символизирует опасные метеорологические условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Также продолжает действовать и выпущенное синоптиками «штормовое предупреждение», в котором также говорится о сильном снегопаде в столице, который может сохраниться до утра понедельника и сопровождаться усилением северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с.
Власти Москвы призвали горожан и гостей столицы не пользоваться личным автотранспортом из-за погодных условий, а если все-таки поездок не избежать, то машина должна быть «обута» только в зимнюю резину. Коммунальные службы мегаполиса повсеместно продолжают работу по очистке от снега автодорог и тротуаров, дворов и парковок. «Под особым контролем — пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам», — пояснили ранее в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства мэрии.