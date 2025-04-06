136,6 млн рублей направят власти Уфы на нанесение дорожной разметки

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы объявило электронный аукцион на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на 221 улице города. Начальная максимальная цена контракта составляет 136,6 миллиона рублей, финансирование будет осуществляться из городского бюджета.
Согласно опубликованной на сайте государственных закупок документации, подрядчику предстоит выполнить работы до 30 июня. При этом исполнитель должен предоставить годовую гарантию на свою работу. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока подрядчик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки.
В перечень объектов вошли ключевые транспортные артерии Уфы:
— проспекты Октября, Салавата Юлаева и Дружбы народов;
— трасса Уфа-Аэропорт;
— центральные улицы (Аксакова, Пушкина, Гафури, Коммунистическая и другие).
Разметку будут наносить с использованием современных материалов — термопластика (белого и желтого цветов) и холодного пластика.
Итоги аукциона подведут 16 апреля.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.