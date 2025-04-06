136,6 млн рублей направят власти Уфы на нанесение дорожной разметки

Согласно опубликованной на сайте государственных закупок документации, подрядчику предстоит выполнить работы до 30 июня. При этом исполнитель должен предоставить годовую гарантию на свою работу. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока подрядчик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки.