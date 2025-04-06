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Актуальная информация по паводку в Башкирии на вечер 6 апреля

В Башкирии ГК ЧС держит на контроле два случая подтопления.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 апреля, в Башкирии не было зафиксировано новых сообщений о подтоплениях, однако на контроле остаются два участка в Уфе и Чишминском районе. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям республики Кирилл Первов.

С начала паводкоопасного периода в Систему-112 поступило уже 544 обращения. Наиболее значительный подъем уровня воды за последние сутки отмечен:

— в Стерлитамаке (+45 см, текущий уровень 266 см).

— в Ишимбае (+42 см, уровень 190 см).

— в Нуримановском районе (+42 см, уровень 376 см).

— в Уфе (+37 см, уровень 371 см).

— в Караидельском районе (+33 см, уровень 438 см).

Критическими уровнями выхода рек на пойму являются: 420 см -для Стерлитамака, 415 см — для Ишимбая и 600 см — для Уфы.

Единственный участок со снижением уровня воды — река Юрюзань в Салаватском районе (-28 см за сутки).

Юмагузинское, Павловское и Нугушское водохранилища продолжают работать в режиме наполнения.

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