Актуальная информация по паводку в Башкирии на вечер 6 апреля

Сегодня, 6 апреля, в Башкирии не было зафиксировано новых сообщений о подтоплениях, однако на контроле остаются два участка в Уфе и Чишминском районе. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям республики Кирилл Первов.
С начала паводкоопасного периода в Систему-112 поступило уже 544 обращения. Наиболее значительный подъем уровня воды за последние сутки отмечен:
— в Стерлитамаке (+45 см, текущий уровень 266 см).
— в Ишимбае (+42 см, уровень 190 см).
— в Нуримановском районе (+42 см, уровень 376 см).
— в Уфе (+37 см, уровень 371 см).
— в Караидельском районе (+33 см, уровень 438 см).
Критическими уровнями выхода рек на пойму являются: 420 см -для Стерлитамака, 415 см — для Ишимбая и 600 см — для Уфы.
Единственный участок со снижением уровня воды — река Юрюзань в Салаватском районе (-28 см за сутки).
Юмагузинское, Павловское и Нугушское водохранилища продолжают работать в режиме наполнения.
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