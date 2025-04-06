В центре Ростова-на-Дону выставили на продажу квартиру за 85 млн рублей

В центре Ростова-на-Дону выставили на продажу 7-комнатную квартиру за 85 млн рублей. Жилье находится в особняке XIX века. Подробнее с предложением можно ознакомиться на одном из сайтов с бесплатными объявлениями.
Судя по информации продавца, квартира площадью 240 кв. метров включает в себя три спальни, две из которых с санузлами, просторную гостиную с медиазоной, музыкальный зал, холл, гардеробную и большую ванную комнату. Кухня занимает 20 кв. метров. В подвале оборудованы хозяйственные помещения и винный погреб.
Интерьер квартиры выполнен в классическом стиле, наполнен предметами антиквариата. На потолке восстановлена лепнина, на стенах — авторская роспись.
Сам дом расположен на улице Пушкинской. Продавец утверждает, что он скрыт в глубине тихого дворика. Речь идет об особняке, которым с 1900 года владел Лейб Яковлевич Ковнат. Его сын, Виталий Ковнат, стал известным советским инженером, а внук, Владимир Ковнат, был единственным кинооператором-документалистом Центрального телевидения СССР, удостоенным звания заслуженного деятеля искусств РСФСР.
Объявление о продаже квартиры, опубликованное 3 апреля, уже набрало 9,2 тысячи просмотров, из которых 2,1 тысячи — за сегодняшний день, 6 апреля.