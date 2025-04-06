В центре Ростова-на-Дону выставили на продажу квартиру за 85 млн рублей

Судя по информации продавца, квартира площадью 240 кв. метров включает в себя три спальни, две из которых с санузлами, просторную гостиную с медиазоной, музыкальный зал, холл, гардеробную и большую ванную комнату. Кухня занимает 20 кв. метров. В подвале оборудованы хозяйственные помещения и винный погреб.