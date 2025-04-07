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В Пермском крае проверят инцидент с детьми, загнанными в пруд собаками

В Пермском крае проверят инцидент со школьницами, загнанными в пруд стаей собак.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 6 апр — РИА Новости. Прокуратура проверит историю с нападением стаи собак на школьниц, которым пришлось залезть по пояс в пруд в Пермском крае, чтобы спастись от животных, сообщает региональное надзорное ведомство.

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что 6 апреля стая собак загнала двух школьниц в пруд в деревне Лужково Очерского округа. Стая насчитывала около девяти собак.

Уточнялось, что девочки смогли спастись, забежав по пояс в воду. На опубликованном видео инцидента, снятом, видимо, одной из его участниц из водоема, видны бегающие по снежному берегу собаки, также слышны крики девочек и собачий лай.

«Организована проверка по факту нападения собак на несовершеннолетних в деревне Лужково. Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства в сфере обращения с животными без владельцев», — говорится в сообщении.