Жители Башкирии воспользовались сервисом по защите «симок» от аферистов около 6 миллионов раз

За три дня с момента запуска нового сервиса «Сим-карты» на портале Госуслуг жители Башкирии воспользовались им около 6 миллионов раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве цифрового развития государственного управления Башкирии.
Сервис позволяет проверить все абонентские номера, зарегистрированные на пользователя у 42 операторов связи. По словам министра цифрового развития республики Геннадия Разумикина, эта функция стала еще одним инструментом борьбы с мошенниками, которые часто используют незаконно оформленные SIM-карты.
Если оператор подключен к сервису, пользователь может сразу заблокировать подозрительный номер или расторгнуть договор через портал. В противном случае необходимо обратиться в офис оператора. В министерстве отметили, что в первые дни работы сервис пользовался огромной популярностью — в среднем поступало около семь тысяч запросов в минуту.
Напомним, что с 1 ноября этого года в России вводятся ограничения на количество SIM-карт: для граждан РФ — не более 20 номеров, для иностранцев — не более 10. При превышении этого лимита обслуживание всех номеров будет приостановлено.
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