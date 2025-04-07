Кто автор первого в Казани небоскрёба?

Выполненный Рушем проект колокольни утверждают. Но постройку передают «под наблюдение архитектора, имеющего на то право». Так проект попадает к архитектору Михайлову, который лишь убирает проходы для пешеходов по бокам от центрального проезда. И жалуется в Губернское правление на Руша, который утверждает, что колокольня построена именно по его проекту.