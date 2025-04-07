Кто автор первого в Казани небоскрёба?

Дорогие читатели, «АиФ-Казань» продолжает конкурс для любителей истории.
В № 13 мы предложили назвать автора первого казанского небоскрёба.
Ответ на задание 209-го тура: Первым казанским «небоскребом» считается 74-метровая колокольня Богоявленского собора на ул. Баумана (ранее ул. Большая Проломная). Хотя в документах автором знакового для города сооружения значится архитектор М. Михайлов, на самом деле колокольня построена по проекту русского архитектора немецкого происхождения Генриха Руша.
Звонницу Богоявленского собора возвели в 1894—1897 годах на деньги, завещанные купцом 2-й гильдии, потомственным почётным гражданином Казани Иваном Кривоносовым. Много десятилетий она была самым высоким зданием города.
Генрих Руш родился в 1855 г. Окончил с серебряной медалью Императорскую академию художеств по архитектуре. В Казань приехал в 1880 г. В 29 лет его назначили городским архитектором.
Когда Руш задумал открыть в Казани Техбюро для приёма заказов на изготовление планов преимущественно художественных зданий и в особенности храмов, к прошению на имя начальника Казанской губернии он приложил копию не диплома, а всего лишь аттестата Академии художеств по архитектуре. Этим воспользовались недруги, отмечает заслуженный архитектор РТ Сергей Саначин.
Появились документы, что у Руша нет права именоваться архитектором и производить строительные работы. Генрих Бернардович запрашивает в академии копию своего диплома о том, что окончил с успехом академический курс наук, получил серебряную медаль и «удостоен звания Классного Художника… с предоставлением права производить постройки». Пишет губернатору, что постройки под его наблюдением засвидетельствовали строительные познания и добросовестное отношение к своим обязанностям.
Выполненный Рушем проект колокольни утверждают. Но постройку передают «под наблюдение архитектора, имеющего на то право». Так проект попадает к архитектору Михайлову, который лишь убирает проходы для пешеходов по бокам от центрального проезда. И жалуется в Губернское правление на Руша, который утверждает, что колокольня построена именно по его проекту.
Генрих Руш умер в 1905 г. Архитектор самых красивых зданий Казани — дома Кекина, Александровского пассажа, дома госпожи Шамиль (сейчас там музей Г. Тукая) — скончался от воспаления лёгких в нужде и одиночестве.
Сейчас в России небоскрёбами считают здания не ниже 120 м. Такое здание в Казани ввели в эксплуатацию в 2013 г. Авторы проекта казанского небоскреба «Лазурные небеса» высотой более 120 м. — архитекторы Равиль Аитов, Ринат Мухитов, Дамир Аитов, Эдуард Мухаметгареев.
Победителями конкурса становятся Тамара Куклина, Вадим Алексеев.
Задание 210-го тура предложил читатель Фарит Зарипов: Назовите героя, отличившегося на главной украинской реке и ставшего прототипом скульптуры, украшающей улицу в Казани.
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