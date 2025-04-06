На поддержку 141 вида спорта в Башкирии направляют 10 млрд рублей

На развитие 141 вида спорта в Башкирии направляется около десяти миллиардов рублей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.
Основные направления работы руководства региона включают развитие массового спорта, строительство современных объектов и поддержку спорта высших достижений. По словам Назарова, сегодня более 2,3 миллионов жителей республики регулярно занимаются физкультурой. Особое внимание уделяется проектам «Сельский тренер» и «Городской тренер», которые в этом году объединили уже 30 специалистов.
В прошлом году в регионе ввели три спортивных объекта: Центр фехтования с 28 дорожками, всесезонный комплекс для гребного слалома и Дворец борьбы.
— В этом году планируем ввести в эксплуатацию еще пять спортивных объектов. Сейчас проектируем легкоатлетический манеж и училище олимпийского резерва, а также Центр прогресса бокса и Академию тенниса. В следующем году приступим к их строительству, — заявил глава кабмина Башкирии.
429 атлетов представляют республику в сборных России, завоевав более 3,5 тысяч медалей. Особых успехов добились хоккейный клуб «Салават Юлаев», женская команда «Агидель» и волейболисты из «Динамо-Урал».
Как отметил Назаров, проведение в Уфе международного форума «Россия — спортивная держава» с участием президента Владимира Путина подтвердило значимость региона на спортивной карте страны. Премьер-министр выразил уверенность, что республика будет и дальше добиваться высоких результатов во всех направлениях спортивной деятельности.
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