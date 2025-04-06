На поддержку 141 вида спорта в Башкирии направляют 10 млрд рублей

— В этом году планируем ввести в эксплуатацию еще пять спортивных объектов. Сейчас проектируем легкоатлетический манеж и училище олимпийского резерва, а также Центр прогресса бокса и Академию тенниса. В следующем году приступим к их строительству, — заявил глава кабмина Башкирии.