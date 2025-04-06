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К 1 мая в Ростове наведут понтонный мост через реку Дон

Понтонный мост на Зеленый остров в Ростове планируют открыть к 1 мая.

Источник: Комсомольская правда

К 1 мая в Ростове-на-Дону через реку Дон наведут понтонный мост. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Работа ведется согласно графику. Сейчас идут процедуры по получению разрешительных документов и внеочередного освидетельствования ФАУ «Российским квалификационным обществом» для дальнейшего наведения и эксплуатации моста, — уточняют власти.

Добавим, понтонный мост ежегодно закрывают в осенне-зимний период и открывают весной в створе 29-й Линии. Переправа связывает Зеленый остров с территорией донской столицы. Ранее сообщалось, что мост соответствует всем требованиям «Правил пользования переправами и наплавными мостами в России».