К 1 мая в Ростове наведут понтонный мост через реку Дон

Добавим, понтонный мост ежегодно закрывают в осенне-зимний период и открывают весной в створе 29-й Линии. Переправа связывает Зеленый остров с территорией донской столицы. Ранее сообщалось, что мост соответствует всем требованиям «Правил пользования переправами и наплавными мостами в России».