6 апреля Газета.Ру Общество

Александр Овечкин побил рекорд Гретцки

Российский капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз , воспитанник московского Динамо Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим голеадором в истории НХЛ. Рекордную 895-ю шайбу он забросил в матче регулярного чемпионата против Нью-Йорк Айлендерс . Капитан столичных проводит свой 20-й сезон в НХЛ. Его дебют состоялся в 2005 году, и в первом же матче против Коламбуса он оформил дубль в ворота Паскаля Леклера. Леклер стал первым из 183 вратарей, которым Овечкин забивал за время заокеанской карьеры. В матче против Чикаго Блэкхоукс Овечкин забросил две шайбы и сравнялся с Гретцки на то, чтобы отличиться 894 раза, ему потребовалось на одну игру меньше, чем великому канадцу. После матча россиянин признался, что взволнован развязкой своей погони за рекордом.