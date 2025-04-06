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«Конечно, страшновато было, когда находишься в здании, и оно рушится». Министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал, как пережил землетрясение в Мьянме

Министр обороны Беларуси Хренин рассказал, как пережил землетрясение в Мьянме.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал эфире телеканала «Беларусь 1», как пережил землетрясение в Мьянме, где находился с визитом.

— Все проявили выдержку, спокойствие, никто не поддался панике. Да, конечно, страшновато было, когда находишься в здании, и оно рушится, — поделился глава Министерства обороны отношение к крупному катаклизму белорусской делегации.

Также Хренин добавил:

— Зная, что наш глава государства принял решение оказывать помощь нашим отрядам МЧС «ЗУБР», конечно же, тут же было принято решение для переброски задействовать наши самолеты 50-й смешанной авиационной базы, что было и сделано, выполнено.

Кроме того министр отметил, что таким же образом в пострадавшую от мощнейших подземных толчков Мьянму доставят и гуманитарную помощь от Беларуси.

— Тоже будут доставлять наши военные экипажи, — сказал министр.

Напомним, ранее Минобороны сообщало, что белорусская военная делегация не пострадала в момент землетрясения в Мьянме.

Тут мы рассказывали, что после прилета спасатели МЧС Беларуси нашли в Мьянме первых погибших после землетрясения. Всего оказывать помощь были отправлены два самолета МЧС Беларуси.

Также сообщалось, что Беларусь направит в пострадавшую от землетрясения Мьянму гуманитарный груз весом в 20 тонн военным самолетом Ил-76.