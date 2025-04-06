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«Документы, которые иногда годами ходят по государственным органам». Кочанова сказала о вопросах, которые неправомерно затягиваются в Беларуси

Кочанова сказала о вопросах, которые неправомерно затягиваются в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сказала в эфире телеканала «Беларусь 1» о вопросах, которые неправомерно затягиваются в Беларуси.

Свое видение она глава верхней палаты белорусского парламента озвучила, говоря о подписанной президентом страны Александром Лукашенко Директиве № 11 о совершенствовании работы органов власти. Как мы писали, среди положений документа — запрет на вмешательство госорганов в компетенции друг друга, а также на необоснованное проведение совещаний.

В частности, Наталья Кочанова уверена, что Директива № 11 даст результат. Среди проблемных моментов спикер Совета Республики отметила следующие:

— Прежде всего это согласование тех документов, которые иногда годами ходят по государственным органам и не согласовываются вовремя. Это затягивает принятие определенных решений. Поэтому, мне кажется, вот в этой части это абсолютно правильно.

Также Кочанов подчеркнула совершенствование исполнительной дисциплины в стране, к чему требуется особое внимание как на уровне госорганов, так и предприятий и организаций.

— Если сравнивать с другими странами, мы достаточно неплохо работаем. Но есть вопросы, которые требуют более оперативного решения. Иногда они действительно неправомерно затягиваются, — резюмировала Наталья Кочанова.

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