6 апреля Газета.Ру Общество

В Ленобласти пьяный мужчина застрелил четырех человек

В Тихвинском районе Ленобласти мужчина застрелил четверых человек и ранил пятого, а также убил собаку. По данным СМИ, одним из убитых оказался родной сын злоумышленника. Когда домой к убийце приехали силовики, он спал, потому что был сильно пьян. Причины расправы пока непонятны. Сын мужчины перед смертью позвонил сестре и сообщил, что хочет что-то рассказать про отца . Соседи описывают подозреваемого как агрессивного человека, ранее он натравил свою собаку на местную жительницу.