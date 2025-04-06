«Роскосмос» показал снимок со спутников с циклоном, принесшим снегопад в Москву

Государственная корпорация «Роскосмос» показала снимок со спутников, на которых зафиксирован циклон, принесший с собой зиму и снегопад на территорию Москвы. Фото опубликовано в пресс-службе госкорпорации.
«Зима вернулась в столицу. Сегодня на Москву обрушился циклон “Зион”, который принес с собой снегопады и метели», — говорится в сообщении.
Как отметили в «Роскосмосе», снимок был сделан при помощи гидрометеорологических спутников «Электро-Л» и «Арктика-М». На опубликованном фото отчетливо видно, как снежный покров окутал российскую столицу и область в воскресенье, 6 апреля 2025 года.
Ранее KP.RU сообщал, что Гидрометцентр России предупредил о возвращении зимы и сильных метелей в Московской области 6 и 7 апреля. Синоптики сообщили, что сугробы высотой до 20 см и гололед будет доставлять неудобства жителям столицы в течение двух дней.