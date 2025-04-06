«Роскосмос» показал снимок со спутников с циклоном, принесшим снегопад в Москву

Ранее KP.RU сообщал, что Гидрометцентр России предупредил о возвращении зимы и сильных метелей в Московской области 6 и 7 апреля. Синоптики сообщили, что сугробы высотой до 20 см и гололед будет доставлять неудобства жителям столицы в течение двух дней.