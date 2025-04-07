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В кардиоцентре Калининграда провели экстренную операцию на открытом сердце

Пациент идет на поправку.

Срочная помощь понадобилась 67-летнему пенсионеру из Знаменска. Все произошло две недели назад. Мужчина почувствовал себя плохо и бригада «скорой» доставила его Федеральный Центр высоких медицинских технологий (кардиоцентр.

— Главный врач, кардиохирург Юрий Шнейдер вместе с командой специалистов выполнил мужчине экстренную операцию на открытом сердце — множественное аортокоронарное шунтирование, — сообщили пресс-службе кардиоцентра.

Операция прошла успешно. После восстановления пациента перевели на следующий этап реабилитации в Центральную городскую клиническую больницу.

Ежегодно специалисты кардиоцентра выполняют более 600 экстренных операций стентирования коронарных сосудов и порядка 240 экстренных аортокоронарных шунтирований.