В кардиоцентре Калининграда провели экстренную операцию на открытом сердце

Срочная помощь понадобилась 67-летнему пенсионеру из Знаменска. Все произошло две недели назад. Мужчина почувствовал себя плохо и бригада «скорой» доставила его Федеральный Центр высоких медицинских технологий (кардиоцентр.
— Главный врач, кардиохирург Юрий Шнейдер вместе с командой специалистов выполнил мужчине экстренную операцию на открытом сердце — множественное аортокоронарное шунтирование, — сообщили пресс-службе кардиоцентра.
Операция прошла успешно. После восстановления пациента перевели на следующий этап реабилитации в Центральную городскую клиническую больницу.
Ежегодно специалисты кардиоцентра выполняют более 600 экстренных операций стентирования коронарных сосудов и порядка 240 экстренных аортокоронарных шунтирований.