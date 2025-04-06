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«Любят по старинке собирать различные данные». Экс-помощник Лукашенко сказал, как управленцы отвлекают белорусов от работы

Экс-помощник Лукашенко сказал, как управленцы отвлекают белорусов от работы.

Источник: Комсомольская правда

Недавно назначенный председателем Гродненского облисполкома, а до недавнего времени помощник президента Беларуси по Гродненской области Юрий Караев сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», как действующие «по старинке» управленцы отвлекают многих белорусов от работы.

Об этом Караев высказался, говоря о подписанной президентом страны Александром Лукашенко Директиве № 11 о совершенствовании работы органов власти. Как мы писали, среди положений документа — запрет на вмешательство госорганов в компетенции друг друга, а также на необоснованное проведение совещаний.

По словам Юрия Караева, как раз меньшее число совещаний и запросов тех или иных справок пойдет на пользу.

«Это, по сути, еще один удар по бюрократии и увеличению исполнительской дисциплины, — сказал губернатор и экс-помощник Лукашенко. — Просто надо еще раз встряхнуть наших управленцев, которые любят по старинке собирать различные данные».

Такая практика отвлекает большое число белорусов на сбор информации «на верх», но она используется с малой эффективностью. Те же чиновники, которые подобные данные запрашивают, по мнению Караева, не видят, что знание ежедневной статистики не является анализом.

Также в данном контексте губернатор Гродненской области высказался о том, что затягивать и согласовывать по несколько месяцев что-либо нельзя. Из-за этого, в том числе, не удается освоить выделенные деньги. Например, из-за того, что долго шло проектирование и согласование в министерствах.

«А почему это нельзя делать быстрее? А потому что там в каждом изучают, делают замечания, переподписывают. Ну, конечно же, это раздражает любого, кто собрался сделать какое-то хорошее дело. На это тебе выделили деньги, а ты не мог освоить, потому что увязли все в бюрократии», — резюмировал Караев.

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