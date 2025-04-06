«Любят по старинке собирать различные данные». Экс-помощник Лукашенко сказал, как управленцы отвлекают белорусов от работы

«А почему это нельзя делать быстрее? А потому что там в каждом изучают, делают замечания, переподписывают. Ну, конечно же, это раздражает любого, кто собрался сделать какое-то хорошее дело. На это тебе выделили деньги, а ты не мог освоить, потому что увязли все в бюрократии», — резюмировал Караев.