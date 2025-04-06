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Топ-5 лучших голов Овечкина в карьере. Видео

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за американский клуб Вашингтон Кэпиталз , забил свою 895-ю шайбу. Он установи рекорд по голам в НХЛ. URA.RU публикует лучшие голы хоккеиста за карьеру.

Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за американский клуб «Вашингтон Кэпиталз», забил свою 895-ю шайбу. Он установи рекорд по голам в НХЛ. URA.RU публикует лучшие голы хоккеиста за карьеру.

Овечкин 6 апреля побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Предыдущий рекордсмен обнял россиянина и поздравил его с триумфом. Видео легендарного броска хоккеиста моментально разлетелось по всему миру. После гола спортсмен обратился к болельщикам, отметив, что рекорд поставили русские.