Топ-5 лучших голов Овечкина в карьере. Видео

Овечкин 6 апреля побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Предыдущий рекордсмен обнял россиянина и поздравил его с триумфом. Видео легендарного броска хоккеиста моментально разлетелось по всему миру. После гола спортсмен обратился к болельщикам, отметив, что рекорд поставили русские.