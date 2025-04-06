Овечкин поблагодарил вратаря «Айлендерс» Сорокина после заброшенной шайбы

Российский форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил благодарность голкиперу «Нью-Йорк Айлендерс» Илье Сорокину, в ворота которого он забросил свою рекордную — 895-ю — шайбу в матчах регулярного чемпионата.
Исторический гол, позволивший Овечкину превзойти достижение Уэйна Гретцки, был забит 6 апреля во втором периоде встречи с «Айлендерс». Этот бросок стал для него первым успешным в карьере против Сорокина.
Ранее стало известно, что канадец Уэйн Гретцки обнял российского хоккеиста Александра Овечкина после того, как тот стал новым рекордсменом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обойдя канадца.