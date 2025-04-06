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Le Parisien: готовивших теракт со взрывчаткой радикалов задержали во Франции

19−24-летние радикалы попытались устроить теракт во Франции.

Источник: Комсомольская правда

Уроженцы французских городов Лилль и Дюнкерк попытались устроить теракт. Их удалось выследить после обращения родственника одного из них в правоохранительные органы. Он заявил, что подозревает радикалов в подготовке к теракту, пишет газета Le Parisien.

Радикалам от 19 до 24 лет. Самый младший из них — предводитель группировки. Он прославлял террористические акты, совершенные во Франции, и призывал сообщников к решительным действиям. Полиция задержала подозреваемых на севере страны.

В домах радикалов провели обыски. Как выяснилось, они изготавливали жилет со взрывчаткой. На него навесили обычные петарды. Однако полиция считает, что это лишь пробный вариант жилета. Позже в него могли заложить более серьезные снаряды.

Ранее предприниматель Илон Маск заявил о возможном росте терактов в Европе. Он предупредил об этом европейцев.