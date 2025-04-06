На Останкинской телебашне появилась цифра 895 в честь рекорда Овечкина

Рекордный гол был забит 39-летним спортсменом в выездной игре против «Нью-Йорк Айлендерс». Таким образом, Овечкин довёл общее число шайб в регулярных сезонах до 895, превзойдя прежнее достижение канадской легенды Уэйна Гретцки, который завершил карьеру с 894 голами. Примечательно, что оба хоккеиста достигли этого результата за одинаковое количество матчей — 1487.