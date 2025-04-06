На Останкинской телебашне появилась цифра 895 в честь рекорда Овечкина

На фасаде Останкинской телебашни засветилась цифра 895 — в знак признания рекорда, установленного российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Об этом сообщили в пресс-службе РТРС, подчеркнув, что телебашня присоединилась к празднованию вместе с поклонниками хоккея.
Рекордный гол был забит 39-летним спортсменом в выездной игре против «Нью-Йорк Айлендерс». Таким образом, Овечкин довёл общее число шайб в регулярных сезонах до 895, превзойдя прежнее достижение канадской легенды Уэйна Гретцки, который завершил карьеру с 894 голами. Примечательно, что оба хоккеиста достигли этого результата за одинаковое количество матчей — 1487.
Несмотря на историческое достижение, встреча завершилась поражением «Вашингтона» со счётом 1:4.
Ранее Александр Овечкин выразил благодарность голкиперу «Нью-Йорк Айлендерс» Илье Сорокину, в ворота которого он забросил свою рекордную — 895-ю — шайбу в матчах регулярного чемпионата.