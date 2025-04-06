The Sunday Times: яхты российских олигархов следят за флотом Британии

Российская сторона якобы организовала «слежку» за британскими подводными лодками, применяя для этого «яхты олигархов», утверждается в материале The Sunday Times.
В публикации британского издания сказано, что суда «российских олигархов» якобы оснащены «специальными люками в днище».
Благодаря таким приспособлениям якобы возможно «незаметно спускать глубоководное разведывательное и водолазное оборудование».
Издание пишет, что в 2018 году военное британское судно HMS Albion «экстренно» ушло из порта, расположенного на Кипре, из-за того, что неподалёку «пришвартовалась яхта из РФ».
Ранее сообщалось, что в Сети высмеяли флот Британии, который принял кита за российскую беспилотную подлодку.
Также стало известно, что Британия устроила слежку за российским судном «Янтарь».