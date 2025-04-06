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The Sunday Times: яхты российских олигархов следят за флотом Британии

Суда «российских олигархов» якобы оснащены «специальными люками в днище».

Источник: Аргументы и факты

Российская сторона якобы организовала «слежку» за британскими подводными лодками, применяя для этого «яхты олигархов», утверждается в материале The Sunday Times.

В публикации британского издания сказано, что суда «российских олигархов» якобы оснащены «специальными люками в днище».

Благодаря таким приспособлениям якобы возможно «незаметно спускать глубоководное разведывательное и водолазное оборудование».

Издание пишет, что в 2018 году военное британское судно HMS Albion «экстренно» ушло из порта, расположенного на Кипре, из-за того, что неподалёку «пришвартовалась яхта из РФ».

Ранее сообщалось, что в Сети высмеяли флот Британии, который принял кита за российскую беспилотную подлодку.

Также стало известно, что Британия устроила слежку за российским судном «Янтарь».