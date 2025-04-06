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MK.RU: в центре Москвы при пожаре погибла актриса Малого театра Суворкина

При пожаре в Москве погибла актриса Суворкина.

Источник: Комсомольская правда

В центре Москвы произошел пожар в жилом многоквартирном доме, жертвой которого стала заслуженная артистка Людмила Суворкина. По данным издания MK.RU, тело актрисы было обнаружено спасателями в ее трехкомнатной квартире.

«Без признаков жизни обнаружили после тушения пожара актрису драмы Людмилу Суворкину в ее квартире на улице Лесная 5 апреля», — следует из сообщения издания.

Суворкина с 1978 года служила в труппе Государственного академического Малого театра. Позднее она основала и руководила детским театральным коллективом «Голубятня». Отмечается, что артистка внесла значительный вклад в развитие театрального искусства.

Ранее KP.RU сообщал о смерти народной артистки Украинской ССР Таисии Литвиненко. Актриса скончалась на 90 году жизни. Литвиненко была также известна своими режиссерскими работами и преподаванием актерского мастерства на искусствоведческом факультете Львовского университета.