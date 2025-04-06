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Спасатели нашли пропавшего в Симферопольском районе десятилетнего мальчика

Мальчик рассказал, что пошел посмотреть лошадей и заблудился.

Источник: АиФ

В Симферопольском районе Крыма завершились поиски десятилетнего мальчика, пропавшего днем в воскресенье неподалеку от села Урожайное.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, ребенок ушел на прогулку и не вернулся, в результате чего были организованы масштабные поисковые мероприятия.

Сначала его пытались найти родители при поддержке местных жителей, позже к поиску подключились свыше 230 человек — спасатели МЧС, сотрудники АСО «Крым-Спас», представители МВД и волонтеры. Были задействованы 43 единицы техники.

Поздно вечером мальчика обнаружили в поле почти в километре от населенного пункта. Спасатели Анатолий Березка и Игорь Чуковенков заметили отражение от светоотражающих элементов на куртке ребенка, что и помогло обнаружить его в темноте. По пути к дороге он объяснил, что отправился посмотреть на лошадей и заблудился. После осмотра и сопровождения спасателями мальчика передали полиции, которая доставила его домой к родителям.

Ранее Следственный комитет РФ обнародовал оперативное видео из села Тумкино Ульяновской области, где в подвале одного из домов обнаружили тело ребенка со следами насильственной смерти.