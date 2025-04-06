Спасатели нашли пропавшего в Симферопольском районе десятилетнего мальчика

Поздно вечером мальчика обнаружили в поле почти в километре от населенного пункта. Спасатели Анатолий Березка и Игорь Чуковенков заметили отражение от светоотражающих элементов на куртке ребенка, что и помогло обнаружить его в темноте. По пути к дороге он объяснил, что отправился посмотреть на лошадей и заблудился. После осмотра и сопровождения спасателями мальчика передали полиции, которая доставила его домой к родителям.