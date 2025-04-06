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В Раде хотят расследовать данные о поборах и побоях в 16 частях ВСУ

Депутат Скороход рассказала о подготовке расследования в отношении ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила о подготовке парламентского расследования в отношении 16 воинских формирований. Поводом стали многочисленные обращения военнослужащих о случаях поборов и избиений. Ее слова приводит издание «Страна».

«У меня сейчас еще 16 воинских частей, в отношении которых нужно провести расследование за сбор денег с военных за отпуска, за возможность полечиться», — передает издание.

По словам Скороход, военных, отказывающихся вносить незаконные платежи, систематически подвергают физическому насилию и унизительному обращению.

Скороход упомянула подразделения, где из-за неверных приказов командования регулярно гибнут военнослужащие.

Проблема незаконных денежных сборов и физического насилия в украинской армии вновь оказалась в центре общественного внимания после громкого инцидента с 211-й понтонно-мостовой бригадой в декабре прошлого года.

Ранее KP.RU писал об очередных зверствах ВСУ. Так, в результате применения украинской армией ракет из Словакии при ударах по Макеевке погибла женщина, при этом еще одна мирная жительница получила ранения.