«Повлиять на тот стресс, на который мы можем повлиять в этот период». Белорусский врач сказал, что делать при магнитной буре

— Изменения со стороны состояния эмоционального, неврологического и возможное обострение сердечно-сосудистых заболеваний или их усугубления, которые у пациента уже есть. Могут наблюдаться нарушения ритма сердца. У некоторых пациентов может повышаться давление, у некоторых понижаться. Если пациент страдает гипертензией, почаще измеряйте давление в этот день. Если у вас нарушение ритма — обратите внимание на ваш ритм, — говорит Герасименок.