«Повлиять на тот стресс, на который мы можем повлиять в этот период». Белорусский врач сказал, что делать при магнитной буре

Доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета Дмитрий Герасименок телеканалу «Беларусь 1» объяснил, что делать при магнитной буре.
В эфире канала обратили внимание, что дискомфорт в период магнитных бурь (а пик 11-летнего цикла активности Солнца будет в апреле 2025 — тут о том, что ждать белорусам) прежде всего ощущают на себе те, кто сталкивается со стрессами. А еще люди, имеющие те или иные хронические заболевания.
— Изменения со стороны состояния эмоционального, неврологического и возможное обострение сердечно-сосудистых заболеваний или их усугубления, которые у пациента уже есть. Могут наблюдаться нарушения ритма сердца. У некоторых пациентов может повышаться давление, у некоторых понижаться. Если пациент страдает гипертензией, почаще измеряйте давление в этот день. Если у вас нарушение ритма — обратите внимание на ваш ритм, — говорит Герасименок.
Кроме того, специалист добавил:
— Главное — это повлиять на тот стресс, на который мы можем повлиять в этот период.