Календарь на 7 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Всемирный день здоровья отмечается с 1950 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Его цель — привлечь внимание к вопросам здравоохранения, таким как профилактика болезней, доступ к медицине и здоровый образ жизни. Каждый год выбирается новая тема: в 2025-м это «Здоровое начало жизни — залог благополучного будущего». Таким образом ВОЗ стремится обратить внимание на проблему охраны здоровья во время беременности и родов. Для тех, кого эта тема не касается напрямую, Всемирный день здоровья — хороший повод записаться на очередной медицинский чек-ап.