Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение населенных пунктов в ночное время

Восстановительные работы продолжаются в 19 населенных пунктах Могилевской области. Работы по обеспечению электроэнергией населенных пунктов остальных областей завершены, персонал задействован на отдельных заявках потребителей.
На Могилевщине трудятся 40 бригад, оснащенные 53 единицами техники. Для обеспечения энергоснабжения потребителей подключены 18 дизель-генераторных установок, в том числе из Минской и Витебской энергосистем.
Работы будут продолжаться и в ночное время для максимально оперативного восстановления технологических нарушений.