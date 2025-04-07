Останкинская телебашня поздравила Овечкина числом 895 на фасаде в честь рекорда

Известный российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за ХК «Вашингтон», вновь побил рекорд. Спортсмен стал лучшим снайпером в истории регулярных Чемпионатов НХЛ. В честь рекордной шайбы Александра Овечкина на московскую Останкинскую телебашню вывели число 895. Именно столько голов забил хоккеист.
Помимо числа, на вышке разместили и фотографию Александра Овечкина. Изображение сопровождается словосочетаниями «Вечный рекорд» и «Навсегда первый». Воскресный гол хоккеиста точно войдет в историю.
Александр Овечкин приблизился к рекорду еще в субботу. Ему оставалась всего одна шайба. Российскому спортсмену удалось забить решающий гол и обойти канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.
По завершению победной игры Александр Овечкин обратился к вратарю Илье Сорокину. Именно он пропустил решающий гол. Александр Овечкин поблагодарил вратаря за невольную помощь. Благодаря этой шайбе хоккеисту удалось поставить рекорд.