Останкинская телебашня поздравила Овечкина числом 895 на фасаде в честь рекорда

Известный российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за ХК «Вашингтон», вновь побил рекорд. Спортсмен стал лучшим снайпером в истории регулярных Чемпионатов НХЛ. В честь рекордной шайбы Александра Овечкина на московскую Останкинскую телебашню вывели число 895. Именно столько голов забил хоккеист.