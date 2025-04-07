От рекорда Гретцки к рекорду Овечкина: как прошел исторический матч «Нью-Йорк» — «Вашингтон»

Наконец, микрофон взял сам Овечкин: «Что за день! Как я говорил всегда, это командный вид спорта, без моих ребят, без организации, без фанатов, без тренеров я бы не стоял здесь и не превзошел бы Великого. Ребята, спасибо, я вас очень люблю! Мы сделали это, парни! Спасибо Сорокину, что позволил забить 895-й. Люблю тебя, брат! Всем болельщикам во всем мире, россиянам, мы сделали это, это история! Самое важное: моей маме, семье, жене, детям — спасибо за вашу поддержку, без вас я бы не сделал этого».