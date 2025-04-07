От рекорда Гретцки к рекорду Овечкина: как прошел исторический матч «Нью-Йорк» — «Вашингтон»

6 апреля 2025 года Овечкин достиг отметки в 895 шайб в чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд Гретцки.
Вечером 6 апреля 2025 года российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», превзойдя тем самым легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894). Игра была остановлена для проведения торжественной церемонии, на которой присутствовал сам Гретцки, чтобы лично поздравить нового короля снайперов. Несмотря на историческое достижение капитана, «Вашингтон» уступил «Айлендерс». Подробнее о ходе матча, великом достижении Овечкина, чествовании триумфатора, а также о его пути к увековечению — в материале URA.RU.
Обзор матча «Нью-Йорк» — «Вашингтон»: как Овечкин забросил рекордную шайбу.
Матч в Элмонте начался не лучшим образом для «Вашингтона». К 10-й минуте первого периода «Айлендерс» уже вели со счетом 2:0 благодаря голам Бо Хорвата (8-я минута) и Марка Гэткомба (10-я минута). Российский защитник хозяев Александр Романов отметился результативной передачей при втором голе. В воротах «островитян» стоял соотечественник Овечкина — Илья Сорокин, который в первом периоде отразил несколько опасных бросков российского снайпера.
Однако судьба распорядилась так, что именно Сорокину пришлось пропустить историческую шайбу. На 28-й минуте игры «Вашингтон» получил право на реализацию численного преимущества. Овечкин занял свою любимую позицию в левом круге вбрасывания — в зоне, которую в НХЛ давно окрестили «офисом Овечкина». Получив передачу от Тома Уилсона, капитан «Кэпиталз» без лишних раздумий выполнил свой фирменный бросок в одно касание. Шайба молниеносно пересекла линию ворот — 2:1. И это был не просто гол. Это была 895-я шайба Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ!
Арена взорвалась овациями, когда диктор объявил о новом рекорде. Все партнеры Овечкина, включая запасного вратаря, выскочили на лед, чтобы поздравить своего капитана. Александр прыгнул на лед и прокатился по нему на животе, а затем оказался в объятиях товарищей по команде. Российский форвард, обычно сдержанный в проявлении эмоций, на этот раз не мог скрыть своей радости.
Церемония чествования Овечкина — новой хоккейной легенды.
Матч был немедленно остановлен для проведения торжественной церемонии. Такая практика в НХЛ крайне редка и применяется только в исключительных случаях. Последний раз игру прерывали именно ради Гретцки, когда он бил рекорд Горди Хоу в 1994 году.
На льду появилась ковровая дорожка, и к Овечкину вышли комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и сам Уэйн Гретцки, который наблюдал за игрой из VIP-ложи. Камеры показали семью Овечкина — его маму Татьяну Николаевну, жену Анастасию и двух сыновей, которые не могли сдержать слез радости. Супруга Овечкина спустилась на лед и поцеловала мужа.
Гэри Беттмэн в своей речи отметил: «Мы все только что стали свидетелями истории и величия. Уэйн, вы всегда будете Великим, вы установили рекорд, который все считали недостижимым. Но Алекс, ты это сделал. Величие — это теперь часть твоего имени!» Комиссар НХЛ вручил Овечкину памятную картину, специально созданную для этого момента.
Затем слово взял сам Гретцки: «Я из первых рук знаю, как тяжело забить 894 гола. Забить 895 — это нечто особенное. Поздравляю Алекса, его маму с папой, семью, жену и детей. Говорят, рекорды созданы, чтобы их бить, но не уверен, кто забьет больше этого. Алекс, я обещал, что первым пожму тебе руку, когда ты побьешь рекорд». После этих слов Гретцки пожал руку Овечкину и обнял его.
Гретцки не упустил возможность пошутить: «Когда я побил рекорд, мне подарили “Роллс-Ройс”, так что тебе, Тед (обращаясь к владельцу “Вашингтона” Теду Леонсису), сегодня предстоит работа».
Наконец, микрофон взял сам Овечкин: «Что за день! Как я говорил всегда, это командный вид спорта, без моих ребят, без организации, без фанатов, без тренеров я бы не стоял здесь и не превзошел бы Великого. Ребята, спасибо, я вас очень люблю! Мы сделали это, парни! Спасибо Сорокину, что позволил забить 895-й. Люблю тебя, брат! Всем болельщикам во всем мире, россиянам, мы сделали это, это история! Самое важное: моей маме, семье, жене, детям — спасибо за вашу поддержку, без вас я бы не сделал этого».
На кубе арены запустили видео с поздравлениями Овечкина от известных хоккеистов, включая Сергея Федорова, Никиту Кучерова, Андрея Василевского, а также легенд спорта, среди которых были Марк Мессье, Сидни Кросби и даже баскетболист Майкл Джордан. Особенно трогательным было видеообращение мамы Александра: «Зайка, ты молодец. Я тобой очень горжусь. Люблю тебя очень-очень сильно. Я думаю, что сейчас гордится тобой и папа. Он многое сделал для того, чтобы ты стал таким хорошим игроком, чтобы ты стал нормальным хорошим парнем. Он бы тобой гордился так же, как и я».
Продолжение матча «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» и итоговый результат.
После завершения церемонии, которая продлилась около 20 минут, игра возобновилась. Несмотря на эмоциональный подъем и сокращение разрыва в счете до минимума (2:1), «Вашингтону» не удалось развить успех. Уже через три минуты после исторического гола Овечкина «Айлендерс» восстановили преимущество в две шайбы — отличился все тот же Марк Гэткомб, оформивший дубль (31-я минута).
В третьем периоде «островитяне» закрепили свой успех. На 45-й минуте Жан-Габриэль Пажо установил окончательный счет — 4:1 в пользу «Нью-Йорк Айлендерс». Примечательно, что в результативной атаке поучаствовал еще один российский игрок «Айлендерс» — Максим Цыплаков, отдавший голевую передачу.
Таким образом, несмотря на историческое достижение Овечкина, «Вашингтон» потерпел поражение. Впрочем, этот факт никак не омрачил радость от установления нового рекорда — главного индивидуального достижения в карьере российского снайпера.
Долгий путь Овечкина к рекорду: история легендарной восьмерки.
Путь Александра Овечкина к рекорду начался 5 октября 2005 года, когда он забросил свою первую шайбу в НХЛ в ворота «Коламбуса». В том дебютном матче Ови сразу дал понять, что сила его броска — «это что-то запредельное», как отмечалось в спортивных отчетах.
В свой первый сезон в НХЛ российский форвард забросил 52 шайбы и был признан лучшим новичком. В сезоне 2007/08 Овечкин установил личный рекорд результативности — 65 шайб и 112 очков. В последующие годы он несколько раз становился лучшим снайпером лиги, регулярно забрасывая более 50 шайб за сезон.
За свою карьеру Александр пережил и периоды снижения результативности — в двух сезонах подряд он забросил 32 и 38 шайб соответственно, что по его меркам считалось спадом. Однако с 2013 по 2016 год Овечкин снова демонстрировал фантастическую результативность, забивая минимум 50 голов в каждом регулярном чемпионате.
Главным достижением в командном плане для Овечкина стал 2018 год, когда «Вашингтон» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. В финальной серии «Кэпиталз» с общим счетом 4:1 переиграли «Вегас Голден Найтс», а Овечкин был признан самым ценным игроком плей-офф.
Статистика и рекорды Овечкина.
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Для того чтобы достичь отметки в 895 голов, Овечкину потребовалось провести 1487 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ — ровно столько же, сколько понадобилось Гретцки для 894 шайб. В текущем сезоне на счету 39-летнего российского форварда уже 42 заброшенные шайбы и 27 результативных передач в 61 матче.
Помимо абсолютного рекорда по голам, Овечкин является лидером НХЛ по голам в большинстве (324). По победным голам (136, рекорд установлен 5 апреля 2025 года в матче с «Чикаго», когда он превзошел достижение Яромира Ягра).
Еще одно уникальное достижение Овечкина — он стал первым игроком в истории НХЛ, который после 35 лет смог забросить 40 и более шайб в трех разных сезонах. Это подчеркивает невероятное спортивное долголетие российского снайпера.
С учетом плей-офф на счету Овечкина теперь 967 голов. Для сравнения, у Гретцки — 1016. То есть российскому форварду осталось забросить 49 шайб, чтобы стать абсолютным лидером по голам в истории НХЛ, включая матчи плей-офф.
Турнирное положение в НХЛ и перспективы.
Несмотря на поражение, «Вашингтон» продолжает лидировать в Восточной конференции со 107 очками в 77 матчах. Ближайшие преследователи — «Каролина Харрикейнз» (96 очков) и «Торонто Мэйпл Лифс» (98 очков) — отстают значительно, что практически гарантирует «Кэпиталз» первое место в конференции по итогам регулярного чемпионата.
В общелиговом зачете «Вашингтон» идет вторым, отставая всего на одно очко от лидера — «Виннипег Джетс» (108 очков). У обеих команд осталось по 5 матчей в регулярном чемпионате, так что борьба за Президентский кубок, вручаемый лучшей команде регулярки, обещает быть напряженной.
Что касается «Нью-Йорк Айлендерс», то после победы они набрали 78 очков и занимают 10-е место в Восточной конференции. Шансы «островитян» на попадание в плей-офф минимальны.
Что дальше для Овечкина.
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Контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона 2025/26 года. Сам хоккеист заявлял, что, скорее всего, не будет продлевать соглашение и вернется в московское «Динамо», если позволит здоровье: «Посмотрим. Скорее всего, да, в “Динамо”, если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок».
Овечкин также высказался за проведение прощального матча между «Динамо» и «Вашингтоном», если позволит международная ситуация. Напомним, что в московском клубе Александр забросил 55 шайб и сделал 54 голевые передачи, а в 2012 году, во время локаута в НХЛ, возвращался в родную команду.
Ближайшая цель Овечкина: 1000 шайб.
После установления нового рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ перед Александром Овечкиным открывается новая перспектива. По мнению Вячеслава Фетисова, двукратного олимпийского чемпиона, следующей целью для Овечкина должна стать отметка в 1000 голов в НХЛ. «В следующем сезоне Александру надо “заходить” на 1000 голов — закрыть одну тему и нацелиться на другую», — сказал легендарный защитник.
Помимо этого, Овечкину осталось забросить всего 49 шайб, чтобы превзойти Гретцки (1016) по общему количеству голов в НХЛ, включая плей-офф. Учитывая, что до завершения регулярного сезона осталось 5 матчей, а затем «Вашингтон» как лидер конференции проведет как минимум один раунд плей-офф, российский снайпер уже в этом сезоне может начать погоню за новым рекордом.
Значение достижения Овечкина для мирового хоккея.
Овечкин — лучший российский бомбардир за всю историю чемпионатов НХЛ (1619 очков) Фото: Nick Wass/AP/TASS.
Рекорд, установленный Александром Овечкиным, имеет колоссальное значение не только для российского, но и для мирового хоккея. На протяжении десятилетий достижение Гретцки считалось «вечным» — настолько недосягаемым оно казалось для большинства экспертов и болельщиков.
Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России, комментируя рекорд Овечкина, подчеркнул его значимость: «Конечно, это еще раз говорит о том, что именно в нашей стране любят хоккей и воспитывают вот таких героев хоккея, таких выдающихся хоккеистов, которых любит весь мир».
Особую весомость достижению Овечкина придает тот факт, что он установил рекорд в эпоху, когда результативность в НХЛ заметно снизилась по сравнению с временами Гретцки. Современные вратари технически более совершенны, экипировка стала больше и эффективнее, а тактические схемы команд — более оборонительными.
Уникальность стиля и бросков Овечкина.
Одной из главных причин феноменальной результативности Александра Овечкина является его фирменный бросок, который он годами оттачивал до совершенства. У российского снайпера есть особая зона на льду — левый круг вбрасывания, который в хоккейном мире давно получил название «офис Овечкина».
По словам бывшего главного тренера сборной России Владимира Плющева, нападающий довел удары с круга вбрасывания до автоматизма: «Когда Овечкин пару раз с этой точки поразил ворота, он почувствовал момент, угол, напряжение в броске. Для большого мастера поймать эту ситуацию не очень сложно. Дальше все уже работает на уровне автоматизма».
Именно этот автоматизм позволил Ови забросить историческую шайбу, ставшую не просто очередным голом в матче, а знаковым событием для всего мирового хоккея. Символично, что 895-й гол был забит именно из «офиса» — места, с которого Овечкин забросил сотни шайб за свою карьеру.
Реакция соперников и товарищей по команде на рекорд Овечкина.
Овечкин — обладатель рекорда по голам в возрасте 35+ лет: стал первым игроком, забившим 40+ голов в трех сезонах после 35 летФото: Mark Schiefelbein/AP/TASS.
После матча вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин, пропустивший историческую шайбу, отнесся к этому с философским спокойствием. Овечкин тепло обнял своего соотечественника и даже поблагодарил его в своей речи: «Спасибо Сорокину, что позволил забить 895-й. Люблю тебя, брат!».
Примечательно, что до этого матча Овечкин ни разу не забивал Сорокину. Таким образом, российский вратарь стал 176-м голкипером в карьере Овечкина, от которого он отличился.
Партнеры по «Вашингтону» выразили неподдельную радость за своего капитана. Том Уилсон, отдавший результативную передачу на историческую шайбу, отметил: «Когда состарюсь, буду рассказывать об этом снова и снова. Быть частью этого мечтает каждый».
Наследие Великой Восьмерки: масштаб величия Овечкина.
В свои 39 лет Александр Овечкин продолжает писать историю НХЛ и мирового хоккея. Его достижение уже сравнивают с великими спортивными рекордами: 73 домашними хоум-ранами Барри Бондса в бейсболе, 100 очками Уилта Чемберлена в одном матче НБА, голами Пеле за сборную Бразилии.
Примечательно, что непосредственно после матча, в котором был установлен рекорд, Овечкин заменил свою игровую майку и клюшку. Разумеется, эти предметы экипировки отправятся в Зал хоккейной славы в Торонто, где займут почетное место среди других экспонатов, связанных с великими достижениями в истории хоккея.
Но самое главное наследие Овечкина — это вдохновение, которое он дарит миллионам юных хоккеистов по всему миру. Его путь от молодого российского форварда, впервые ступившего на лед НХЛ в 2005 году, до величайшего снайпера всех времен показывает, что даже самые невероятные цели достижимы при наличии таланта, усердия и безграничной преданности любимому делу.
Рекорд Александра Овечкина, возможно, простоит долгие десятилетия. Но даже если когда-нибудь появится новый снайпер, способный забросить более 895 шайб, имя российского форварда навсегда останется в истории хоккея как человека, который сделал невозможное возможным, превзойдя рекорд, считавшийся вечным.