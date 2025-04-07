AFM: новая терапия на основе аптамеров уничтожила 90% раковых клеток

Экспериментальные данные показали, что аптамеры без использования лекарств способны уничтожать до 40% раковых стволовых клеток. При комбинировании с химиопрепаратом даунорубицином эффективность терапии возрастала до 90%, причем при дозировке, в 500 раз меньшей, чем обычно применяется в клинической практике.