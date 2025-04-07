AFM: новая терапия на основе аптамеров уничтожила 90% раковых клеток

Исследователи из Иллинойсского университета в США разработали инновационный метод лечения лейкемии, который может стать значительным шагом вперед в борьбе с этим заболеванием.
В своей работе они представили новую систему адресной доставки лекарств, способную эффективно воздействовать на злокачественные стволовые клетки, ответственные за рецидивы болезни. Подробности исследования опубликованы в журнале Advanced Functional Materials.
Ключевым элементом технологии стали ДНК-аптамеры — короткие одноцепочечные молекулы ДНК, обладающие высокой избирательностью к раковым клеткам. Эти структуры не только служат носителями для химиотерапевтических препаратов, но и самостоятельно оказывают токсическое воздействие на злокачественные клетки.
Экспериментальные данные показали, что аптамеры без использования лекарств способны уничтожать до 40% раковых стволовых клеток. При комбинировании с химиопрепаратом даунорубицином эффективность терапии возрастала до 90%, причем при дозировке, в 500 раз меньшей, чем обычно применяется в клинической практике.
Проведенные испытания на лабораторных мышах с лейкемией подтвердили действенность метода. Использование лишь 10% стандартной дозы препарата обеспечивало выраженный терапевтический эффект без побочных реакций, а также способствовало увеличению продолжительности жизни и сокращению опухолевой массы.
Ведущий автор проекта, Абхишек Двиведи, отметил, что данная технология может значительно расширить возможности персонализированного подхода в онкологии. В настоящее время команда исследователей работает над модификацией метода для борьбы с другими формами рака, используя индивидуальные биомаркеры опухолевых клеток.
Ранее сообщалось, как новая методика борьбы с раком — CAR T-клеточная терапия — помогла выжить 4-летней девочке.